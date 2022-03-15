Театр Моссовета привезет в Петербург «Ричарда III»

Столичный театр представит постановку с Александром Домогаровым и Ольгой Остроумовой, сообщает «Фонтанка».





19 и 20 марта на сцене «Балтийского дома» Театр Моссовета покажет притчу-размышление о жажде власти — спектакль «Ричард III» по пьесе Уильяма Шекспира, рассказывающей о жестокой борьбе за престол.







«Не оправдывая преступлений героя, режиссер Нина Чусова размышляет о природе его жестокости, берущей начала в его безудержном стремлении к власти», — отмечается в описании спектакля.





Над постановкой работали режиссер Нина Чусова, сценограф Владимир Ерешко, художник по костюмам Луиза Потапова, хореограф Игорь Оршуляк и др. В спектакле задействованы Александр Домогаров, Ольга Остроумова, Екатерина Гусева, Сергей Виноградов, Марк Вдовин и другие актеры.





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