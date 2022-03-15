Фестиваль Fox Rock Fest в Липецке отменен

Организаторы перенесли рок-фестиваль на неопределенный срок, сообщается на сайте мероприятия.





Новые даты проведения Fox Rock Fest пока не названы. Причины отмены мероприятия не уточняются.





Купленные билеты можно вернуть или оставить до проведения фестиваля. Инструкцию по возврату денег можно найти на сайте мероприятия и в его соцсетях.





В этом году Fox Rock Fest планировали провести 24 и 25 июня на Зеленом острове в Липецке. Среди участников фестиваля были заявлены группы Little Big, Shortparis, «Нервы», «Кис-кис», «Френдзона», а также рэперы ATL, Pharaon!, певица Дора. Впервые в фестивале должны были принять участие иностранные музыканты — американская группа Fever 333.





Первый Fox Rock Fest прошел в Липецке в прошлом году.





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