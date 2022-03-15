Новосибирская филармония не поедет на гастроли в Великобританию

15.03.2022
Гастроли Новосибирского академического симфонического оркестра в Великобритании, запланированные на май, отменены. Об этом сообщает ТАСС.
Но коллектив может провести гастроли в будущем, если поступит предложение от британской стороны, сообщил генеральный директор учреждения Александр Бочарников.
«Гастролей сейчас в ближайшее время не планируется, поэтому, если нас британская сторона пригласит в дальнейшем, мы обязательно поедем», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Новосибирский академический симфонический оркестр планирует большой тур по Великобритании. В программе из 11 концертов планировались преимущественно произведения русских композиторов, которые пользуются за рубежом большим успехом.
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