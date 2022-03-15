Стоимость билетов на концерты Транссибирского арт-фестиваля снизилась на 20%

Организаторы Транссибирского арт-фестиваля, который состоится в Новосибирской области с 17 марта по 6 апреля, решили снизить цены на билеты на 20% из-за сложной экономической ситуации в России. Об этом сообщила ТАСС вице-губернатор региона Ирина Мануйлова во вторник.

«Цены на билеты на все концертные программы с учетом сложного периода сегодня для наших жителей снижены — порядка 20%. И это тоже вклад нашей сибирской культуры, которая должна помочь каждому не отойти в сторону от наших традиционных российских ценностей», — сказала она.





Глава Новосибирской филармонии Александр Бочарников отметил, что из-за проблем с логистикой иностранные музыканты из Германии, Испании, Италии, Эстонии, США, Франции, Польши, Бельгии отменили свои выступления на фестивале, в связи с этим их заменили на российских.





Ожидается, что вместо иностранных коллег на фестивале выступят звезды Большого театра с прима-балериной Светланой Захаровой.













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