Музей Победы по Пушкинской карте посетили около 5000 человек



С 1 сентября 2021 года Музей Победы по Пушкинской карте посетили почти 5000 человек. Новая программа позволяет школьникам и студентам в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать российские музеи и театры. Владельцы карт могут приобрести входной билет в музей или выбрать одну из экскурсий, вошедших в проект.

«Музей Победы включил в программу самые популярные обзорные маршруты по своим экспозициям — это экскурсии „Подвиг Народа“, „Битва за Москву. Первая Победа!“, „Подвиг Армии“, „Оружие Победы“ и „Моторы войны“. Мы стараемся сделать так, чтобы молодым людям было интересно на наших экскурсиях, чтобы у них появилось желание снова вернуться в музей», — отмечают в пресс-службе Музея Победы.





Одной из самых популярных стала экскурсия по экспозиции «Подвиг Народа». С 1 сентября 2021 года по Пушкинской карте ее посетили 988 человек. Гостей приглашают в уникальное музейное пространство, где они «побывают» в кабинете Сталина, библиотеке блокадного Ленинграда, оккупированной деревне Смоленской области, «окажутся» в Брестской крепости и Великом Новгороде. Сочетание мультимедийных технологий, исторически достоверных декораций, трехмерных панорам, подлинных раритетов помогут посетителям перенестись в годы Великой Отечественной войны, погрузиться в события тех лет.





Кроме того, участники смогут посетить с экскурсией новую экспозицию «Битва за Москву. Первая Победа!», где у них будет возможность прочувствовать, примерить на себя испытания, выпавшие на долю москвичей, побывать в диорамном комплексе «Подвиг Армии», а с программой «Оружие Победы» — на открытой площадке боевой техники, где представлено более 400 экспонатов — техника и вооружение Советского Союза, союзников по антигитлеровской коалиции, а также Германии и Японии. Экскурсия «Моторы войны» расскажет об автомобилях времен Второй мировой войны, участникам покажут грузовики, мотоциклы и легковые автомобили, многие из которых сохранились в единичных экземплярах.





Молодым людям также будет доступен мастер-класс «Арсенал», который познакомит с оружием Великой Отечественной войны, судьбами его создателей и конструкторов-оружейников. Обладатели карт узнают особенности устройства легендарных «мосинки» и ППШ-41, а также разберут и соберут автомат Калашникова, который появился сразу после войны.









Фото: пресс-служба