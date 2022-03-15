Фестиваль «Виртуозы флейты» стартует в Мариинском театре

С 17 по 21 марта пройдут концерты и открытые мастер-классы для молодых исполнителей, сообщает пресс-служба петербургского театра.





VI Международный фестиваль «Виртуозы флейты» откроется в Концертном зале Мариинки 17 марта. В фестивальной программе — шесть концертов и четыре мастер-класса.





На открытии прозвучат произведения Александра Чайковского, Сесиль Шаминад, Жана Франсе, Мориса Равеля. Кроме того, флейтистка Ольга Ивушейкова исполнит собственную транскрипцию Скрипичного концерта Сергея Прокофьева.





На следующий день пройдет концерт, посвященный флейтистке и преподавательнице Александре Вавилиной, в котором участвуют ее ученики. В программе — сочинения Софии Губайдулиной, Якоба ван Эйка, Камиля Сен-Санса, Эдгара Вареза, Рассела Петерсона и др.





Также в афише — камерный вечер Flauto da camera, концерт для детей «Флейта короля», программа для флейты и фортепиано и гала-концерт.





Выступления 17 и 21 марта можно увидеть в прямом эфире на сайте театра.





Фото: Наташа Разина © Мариинский театр