Проект Aeterna Glacies представлен в старой квартире Петербурга

10 марта открылась выставка художника и фотографа Дмитрия Сироткина, сообщает «Афиша Daily».





Посетители увидят «тотальную инсталляцию», включающую фотографии, тексты и живопись. Художника занимают проблемы глобальной экологической перспективы, эпохи антропоцена, постгуманизма.





«В формате опосредованного высказывания, от лица неизвестного исследователя или потомка, автор размышляет о наследии, которое оставит после себя современная цивилизация, и о том, какой именно она предстанет в своем археологическом будущем», — говорится в описании проекта на сайте Сироткина.





Выставочный проект Aeterna Glacies («Вечный лед») проходит в квартире одного из домов в историческом центре Петербурга, ставшей мастерской Дмитрия Сироткина.





Выставка работает до 1 мая.





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