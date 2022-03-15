Строительство детского театра в Крыму планируют закончить в 2023 году

Проектно-сметная документация детского театра в Симферополе, по которому был расторгнут контракт с подрядчиком, проходит корректировку. Об этом сообщила в интервью «Крымской газете» министр культуры Крыма Татьяна Манежина.

Возведение нового центра детского искусства в центре Симферополя началось в сентябре 2018 года после сноса ветхого здания театра кукол.





В здании площадью более 8,6 тыс. кв. м должны были обустроить два зрительных зала на 300 и 100 мест, а на его шести этажах разместить помещения для репетиций, гримерные и бытовые комнаты артистов, а также складские, производственные, ремонтные и технические помещения.





Первоначальный срок завершения работ — декабрь 2018 года. Новая дата ввода объекта в эксплуатацию — 2023 год.





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