Выставка к 100-летию окончания Гражданской войны открылась на Урале

В экспозицию вошли работы членов Санкт-Петербургского союза художников, сообщает ТАСС.





Выставочный проект «То, что я должен сказать: к 100-летию окончания Гражданской войны» стартовал в Музее святой Царской семьи (культурный центр «Царский») в Екатеринбурге.





В экспозиции представлены 35 произведений, специально подготовленных для выставки в столице Урала. Посетители могут увидеть цикл Андрея Ромасюкова, посвященный Белому движению, работы Александра Новоселова, Игоря Кожевникова, Андрея Иноземцева и других как опытных, так и молодых художников.





Проект подготовлен студией имени Александра Невского при Петербургском союзе художников совместно со Свердловским отделением организации.





Выставка «То, что я должен сказать» работает до 20 апреля.





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