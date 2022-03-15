Ушел из жизни актер театра и кино Игорь Класс

Артист скончался в возрасте 82 лет, сообщает Союз кинематографистов России.





13 марта умер актер, театральный режиссер и педагог Игорь Класс, говорится в сообщении. Подробности не приводятся.





В Союзе кинематографистов отметили, что Игорь Класс «очень любил своих учеников, с которыми бесконечно делился знаниями и опытом». Среди его воспитанников — режиссеры, сценаристы и продюсеры Олег Газе, Сергей Зайцев, Марина Любакова, Олег Штром и многие другие.





Игорь Класс родился 26 ноября 1939 года. В 1958 году окончил штурманское отделение Рижского мореходного училища. В 1965 году окончил актерский факультет ЛГИТМиКа, в 1966-м — режиссерский. Дебютировал в кино в роли Феликса Дзержинского в «Заговоре послов» Николая Розанцева.





В фильмографии Класса более сотни ролей, среди которых «Атаман», «Остров сокровищ», «Пираты ХХ века», «Битва за Москву» и многие другие. Последней киноработой стала документальная лента «Мой мастер Класс» Сергея Зайцева, дебютировавшая в 2021 году.





Фото: pixabay