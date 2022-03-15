Владимир Путин поздравил Ансамбль танца имени Моисеева с 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева с 85-летием. Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Первый в нашей стране профессиональный ансамбль народного танца был создан во многом благодаря творческому гению и неиссякаемой созидательной энергии выдающегося артиста, балетмейстера и хореографа Игоря Александровича Моисеева. За прошедшее время ансамбль снискал поистине мировую славу, подарил поклонникам искусства богатейшую галерею блистательных, неповторимых танцевальных шедевров», — говорится в поздравительной телеграмме.





Президент отметил бережное отношение коллектива к традициям предшественников, а концерты моисеевцев назвал праздничным и вдохновляющим событием. Путин пожелал коллективу успехов и громких премьер.





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