Вышел трейлер мультфильма «Суворов: великое путешествие»

15.03.2022

Вышел трейлер мультфильма «Суворов: великое путешествие»
Ролик по анимационной ленте разместили на YouTube-канале российской кинокомпании Central Partnership.

«Суворов: великое путешествие» станет первой полнометражной премьерой студии «Союзмультфильм» за 20 лет. 

Анимационный фильм расскажет историю Гриши, который отправляется на службу в полк Александра Суворова и становится участником легендарного Швейцарского похода 1799 года.

«Героем может стать каждый, если им движет любовь», — говорится в описании мультфильма. 

Персонажей анимационной картины, выполненной в 3D-технике, озвучили Антон Макарский, Филипп Киркоров, Константин Хабенский, Наталья Быстрова, Юлия Рутберг и другие артисты.

«Суворов: великое путешествие» выйдет в российских кинотеатрах 1 мая 2022 года.

Фото: кадр из мультфильма «Суворов: великое путешествие»