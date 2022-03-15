Вышел трейлер мультфильма «Суворов: великое путешествие»

Ролик по анимационной ленте разместили на YouTube-канале российской кинокомпании Central Partnership.





«Суворов: великое путешествие» станет первой полнометражной премьерой студии «Союзмультфильм» за 20 лет.





Анимационный фильм расскажет историю Гриши, который отправляется на службу в полк Александра Суворова и становится участником легендарного Швейцарского похода 1799 года.





«Героем может стать каждый, если им движет любовь», — говорится в описании мультфильма.





Персонажей анимационной картины, выполненной в 3D-технике, озвучили Антон Макарский, Филипп Киркоров, Константин Хабенский, Наталья Быстрова, Юлия Рутберг и другие артисты.





«Суворов: великое путешествие» выйдет в российских кинотеатрах 1 мая 2022 года.





Фото: кадр из мультфильма «Суворов: великое путешествие»