Эрмитаж разрешил Италии продлить выставку картин



Государственный Эрмитаж в Петербурге отменил решение о незамедлительном возврате своих произведений из итальянских учреждений. Об этом информировала газета la Repubblica со ссылкой на генерального секретаря культурного центра «Эрмитаж — Италия» Маурицио Чеккони.

Картина «Молодая дама» Пабло Пикассо, которую продемонстрировал в Риме Фонд Альбы Фенди, может остаться в Италии до 15 мая. Предполагалось, что произведение, которое впервые выставляется в Италии в рамках сотрудничества с российским музеем, должно было покинуть Рим 29 марта.





Выставки продлятся также в Королевском дворце (Палаццо Реале) в Милане, где для временной экспозиции было передано полотно Тициана, а также в Gallerie d’Italia (музей коллекции банка Intesa Sanpaolo), где временно выставлены 23 картины.





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