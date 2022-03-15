Программу двух юбилеев Северной Осетии — Алании обсудили в Минкультуры РФ

Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова и премьер-министр республики Борис Джанаев провели встречу по подготовке к празднованию 1100-летия крещения Алании и 100-летия Северной Осетии, сообщает пресс-служба ведомства.





24 и 25 марта 2022 года пройдут мероприятия по случаю 1100-летия крещения Алании. В конце марта планируется заседание оргкомитета по подготовке и проведению торжеств.





В 2024 году республика отметит 100-летие со дня образования. В честь этой даты предполагается провести 15 основных мероприятий, на которые предусмотрено 212,5 млн рублей. В этом году начнется реализация семи проектов.





«Республика Северная Осетия — Алания богата своей историей, культурой, а также археологическими памятниками. Празднование юбилея станет настоящим подарком для жителей республики. Уверена, торжественные мероприятия пройдут на достойном уровне», — подчеркнула Ярилова.





Джанаев отметил, что обе даты важны для республики. «Подготовка к ним занимает много времени и требует активной совместной работы. Важно, что по всем мероприятиям со стороны федерального центра нам оказывается всестороннее содействие», — добавил он.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ