Ярмарка современного искусства и форум Art Russia пройдут в Москве

Организаторы решили не отменять международное культурное событие, сообщает пресс-служба Art Russia.





С 31 марта по 3 апреля в Гостином дворе будет работать ярмарка современного искусства Art Russia, а с 1 по 3 апреля — одноименный международный арт-форум.





«История показывает, что искусство обладает удивительным даром сплачивать оппонентов. <...> Именно поэтому мы решили не отменять масштабное культурное мероприятие, которое было и остается территорией творчества, объединяющей людей», — цитирует пресс-служба сооснователя ярмарки Елизавету Фролову.





Ярмарка современного искусства объединит 140 российских и зарубежных участников — галерей, экспертов, независимых скульпторов, фотографов, художников, в числе которых Анна Немчинова, IrinaIza, Александр Жерноклюев, Alla Smirnoff, Frank Herfort и многие другие.





Участники форума Art Russia обсудят актуальные вопросы в сфере современного искусства, в том числе прогнозы развития российского арт-рынка, новые медиа в искусстве и NFT и др.





Фото: Антон Бунденко, предоставлено пресс-службой Art Russia