Новый трейлер Halo появился в Сети

За десять дней до премьеры фантастического боевика Paramount+ поделился официальным трейлером, который доступен на ютьюб-канале стриминга.





Действие сериала развернется во вселенной, появившейся с первой видеоигрой Halo. В XXVI веке человечество сталкивается с масштабной угрозой — объединением инопланетных рас — Ковенантом, который хочет истребить людей. Вместе с Мастером Чифом, знакомым по играм, Землю будут спасать новые герои.





«Никто не может спасти человечество в одиночку, даже Мастер Чиф», — отмечается в синопсисе.





Ключевые роли в сериале сыграли Пабло Шрайбер, Джен Тейлор, Наташа Макэлхоун и Ерин Ха.





Премьера шоу по серии игр Halo состоится 24 марта в онлайн-кинотеатре Paramount+.





Фото: кадр из трейлера сериала Halo