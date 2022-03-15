Новый трейлер Halo появился в Сети

15.03.2022
За десять дней до премьеры фантастического боевика Paramount+ поделился официальным трейлером, который доступен на ютьюб-канале стриминга.
Действие сериала развернется во вселенной, появившейся с первой видеоигрой Halo. В XXVI веке человечество сталкивается с масштабной угрозой — объединением инопланетных рас — Ковенантом, который хочет истребить людей. Вместе с Мастером Чифом, знакомым по играм, Землю будут спасать новые герои.
«Никто не может спасти человечество в одиночку, даже Мастер Чиф», — отмечается в синопсисе.
Ключевые роли в сериале сыграли Пабло Шрайбер, Джен Тейлор, Наташа Макэлхоун и Ерин Ха.
Премьера шоу по серии игр Halo состоится 24 марта в онлайн-кинотеатре Paramount+.
Фото: кадр из трейлера сериала Halo