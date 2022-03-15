Москвичей приглашают побывать «В гостях у татар»

Выставка, рассказывающая о культуре татарского народа, открылась в Музее современной истории России, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.





Открытие проекта посетили почетные гости: директор департамента музеев и внешних связей Минкультуры РФ Александр Воронко, глава комитета по культуре Госдумы Елена Ямпольская, глава минкультуры Татарстана Ирада Аюпова, вице-премьер РТ Равиль Ахметин и др.





По словам Воронко, в экспозицию вошли более сотни предметов: произведения изобразительного и декоративно-прикладного искусства, демонстрирующие культурное многообразие татарского народа.





Основная часть экспозиции «В гостях у татар» представлена артефактами из Елабужского музея-заповедника. Посетители могут узнать об обрядах, традициях, буднях и праздниках татар. Ранее выставка посетила девять российских регионов.





Директор Елабужского ГМЗ Гульзада Руденко и его сотрудники Екатерина Кашапова и Камиль Купаев провели экскурсию по выставке в день открытия, а ансамбли «Риваять» и «Алабуга», баянист Айдар Салахов и другие артисты выступили с концертной программой.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ