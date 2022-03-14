Музыкальный спектакль по произведениям Шолохова продемонстрируют в Твери

14.03.2022
Музыкально-драматический спектакль «Бабий бунт в нашем колхозе», созданный по произведениям Михаила Шолохова, будет показан ко Всемирному дню поэзии в Твери 20 марта на сцене Тверского театра драмы. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«20 марта в 17:00 на сцене Тверского театра драмы состоится показ музыкально-драматического спектакля „Бабий бунт в нашем колхозе“, который представит Московский академический театр „Русская песня“ под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. В спектакле примут участие известные актеры — народная артистка России Ольга Волкова, заслуженные артисты России Сергей Колесников и Валерий Ярёменко и другие. Спектакль создан по мотивам произведений Михаила Шолохова», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что гостем вечера станет внук писателя Александр Шолохов, депутат Госдумы РФ, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ.
Фото: Pixabay