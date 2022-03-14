В КТиБО надеются на возобновление привычной работы концертной отрасли

Отмена масочного режима в Москве является шагом на пути к восстановлению привычной работы концертной отрасли. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО).

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене с 15 марта масочного режима и обязательных антиковидных мер на предприятиях и в организациях.





«Отмена масочного режима дает шанс концертно-зрелищной индустрии начинать возвращаться к нормальному режиму работы», — сказали в Ассоциации КТиБО.





В пресс-службе напомнили, что на прошлой неделе в письме на имя бизнес-омбудсмена Бориса Титова организаторы концертов указывали на то, что как масочный режим, так и социальная дистанция не влияют на уровень распространения коронавируса. Однако «при этом они становятся основанием для привлечения организаторов мероприятий к административной ответственности».





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