Bomfunk MC’s не приедут на фестиваль в Волгоград

Финские электронщики отказались от участия в ParkSeason Fest из-за вопросов безопасности, сообщили организаторы мероприятия.





«Финская группа в 2022 году в России точно не выступит. Очевидно, что других иностранных коллективов на фестивале тоже не будет», — отмечается в сообщении организаторов во «ВКонтакте».





Ранее от выступления на фестивале отказался рэпер Face, который сообщил об отъезде из России. При этом отечественные музыканты, заявленные хедлайнерами ParkSeason Fest 2022, подтвердили участие.





На «Волгоград Арене» выступят «Би-2», «Сплин», «ДДТ». Кроме того, запланировано участие группы «Мумий Тролль», на сайте которой недавно сообщалось о приостановке концертной деятельности. Речь шла о ближайших концертах, в число которых не входит ParkSeason Fest, пояснили организаторы.





Фестиваль пройдет в Волгограде 1 и 2 июля.





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