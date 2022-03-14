Российские аудиостриминги не могут добавить новинки западных артистов

В каталоги «Яндекс.Музыки» и «VK Музыки» не попали некоторые новые треки иностранных исполнителей, сообщает РБК.





На сервис «Яндекс.Музыка» не добавлена часть новинок некоторых зарубежный правообладателей, которые пока недоступны в России. В пресс-службе компании отметили, что работают над решением вопроса. Релизы, загруженные до минувшей недели, остались в доступе.





В «VK Музыке» отметили, что релизы лейблов, заявивших о приостановке работы в России, «временно не выпускаются». При этом некоторые артисты изымают свои композиции по собственному решению, но это «единичные случаи», подчеркнули в компании.





Ранее о приостановке деятельности в России на фоне военной операции РФ на территории Украины заявили Universal, Warner и Sony Music. Группа Pink Floyd заявила об удалении своих альбомов с российских площадок.





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