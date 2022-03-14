Создатели сериала Halo раскрыли детали экранизации

Некоторые зрители увидят в шоу по видеоигре Halo не то, что ожидают, заявил в интервью Polygon исполнительный продюсер проекта Отто Бэтхерст.





По его словам, выбранные решения могут расстроить часть поклонников оригинальной игры. Он выразил надежду на то, что большая часть зрителей оценит результат.





«Однако некоторые фанаты будут недовольны тем, что они увидят», — отметил Отто Бэтхерст.





По словам создателей, научно-фантастический сериал не станет прямой адаптацией серии игр Halo. Действие развернется в альтернативной вселенной и сосредоточится на личности Мастера Чифа, через которого раскроется вселенная Halo. Экранизация не будет повторять события игры. Канон станет основой для рассказа новых историй в той же вселенной, подчеркнули авторы.





Так, Мастер Чиф не станет последним спартанцем — у него будет новая команда. При этом перед ним встанут вопросы о предназначении, цены за спасения человечества. А еще он покажет свое лицо, чего никогда не случалось в играх.





В проекте расскажут о жизни колоний людей. К примеру, зрители узнают о планете Мадригал, где основана колония, которой обосновалась Кван А — дочь повстанцев, сражавшихся против объединенного правительства Земли до создания спартанцев. Отношения Кван А и Мастера Чифа будут одними из ключевых в развитии сюжета.





В дебютном сезоне покажут девять серий, в которых многие герои столкнутся со спартанцами — генномодифицированными солдатами, созданными для защиты Земли от инопланетного вторжения.





Премьера Halo назначена на 24 марта на стриминге Paramount+.





Фото: кадр из сериала Halo