Ингушский ТЮЗ представит новый спектакль «Подвиг горянки»

С 15 по 17 марта на сцене Театра юного зрителя в Назрани пройдут премьерные показы постановки, основанной на истории жизни Асият Тутаевой, сообщается на сайте площадки.





Спектакль в постановке главного режиссера Ингушского ТЮЗа Лейлы Хадзиевой расскажет о первой горянке, ставшей кандидатом медицинских наук, а также о трагедии ее семьи.





Асият Тутаева (1902 (или 1905) — 1944) — врач, защитившая кандидатскую диссертацию в 1936 году. Вместе с сестрой Ниной ее призвали на фронт во время Великой Отечественной войны. В 1944 году она попала в плен и была убита под Тернополем. В том же году семью Тутаевых и многие другие ингушские семьи депортировали в Казахстан, признав врагами Родины.





«Очень важно, чтобы в репертуаре театра были спектакли о своих национальных героях», — подчеркнула Лейла Хадзиева.





В театре отметили, что информацию о жизни Асият Тутаевой и ее семьи собирали по крупицам из разных источников.





Фото: Рixabay