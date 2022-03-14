В Воронеже завершается работа над мюзиклом «Приключения Буратино»

Создание постановки откладывалось из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Воронежской филармонии.





Премьеру мюзикла «Приключения Буратино» наметили на апрель 2022 года, отмечается в сообщении учреждения.





Основной этап репетиций спектакля, постановкой которого занимается главный режиссер Воронежской филармонии Александр Зыков, завершается. В настоящее время продолжается работа над техническим оснащением мюзикла, включая оформление сцены, создание костюмов и реквизита. Специально для спектакля по авторским чертежам изготовят верстак папы Карло, отметили в театре.





Режиссер назвал создание спектакля с детьми «особенной творческой работой», в которой прежде всего важен контакт, способность донести режиссерскую задачу на понятном детям языке.





«Актерское мастерство — это не просто вокал, не просто сольфеджио, это отдельная извилина. Чтобы "включить" эту извилину у юных артистов, мне как режиссеру необходимо самому перевоплощаться: играть с ними вместе и Буратино, и Мальвину, и Пьеро, и даже лягушат», — рассказал Александр Зыков.





«Приключения Буратино» — первый мюзикл Воронежской филармонии, который продолжает программу «Филармония будущего». Создание музыкального спектакля приостановили на фоне пандемии COVID-19.





Фото: Рixabay