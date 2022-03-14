Онлайн-проект Stay Home with Russian Seasons покажет новые выступления

15 и 17 марта пройдут трансляции концерта классической музыки и оперы Александра Даргомыжского, сообщает пресс-служба Минкультуры России.





15 марта на сайте Stay Home with Russian Seasons покажут Весенний концерт в музыкальном театре «Санктъ-Петербургъ Опера», в котором участвуют Елизавета Александрова, Анастасия Твердова, Ольга Митекина, Лариса Поминова, Александра Ляпич и Валентина Феденева.





В программе вечера — Большой концертный дуэт для арфы и рояля «Птичьи трели» А. Буадье, «Кот на крыше под дождем» С. Макдональда, Прелюдия C-dur в переложении для арфы С. Прокофьева, Фантазия для арфы соло Г. Трнечека на темы симфонической поэмы «Влтава» Б. Сметаны, «Весенние воды» С. Рахманинова, а также фрагменты из оперы «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова.





17 марта зрителям представят оперу «Эсмеральда» Александра Даргомыжского в постановке худрука «Санктъ-Петербургъ Оперы» народного артиста РФ Юрия Александрова. Спектакль основан на романе «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго.





Фото: пресс-служба Минкультуры России