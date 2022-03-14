VI Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» на Чукотке перенесен на осень. Смотр должен был состояться с 11 по 24 апреля. Об этом сообщает правительство региона.

«Пока о конкретной дате речи не идет, все будет зависеть от ситуации в мире и с международными авиаперевозками. Со слов руководителя фестиваля Филиппа Абрютина, участники из стран Арктики вынуждены отказаться от участия из-за политического давления», — говорится в сообщении.





«Золотой ворон» — один из крупнейших кинофестивалей, проходящих на территории Крайнего Севера России.





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