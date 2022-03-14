Кинофестиваль «Золотой ворон» на Чукотке перенесен на осень

14.03.2022

Кинофестиваль «Золотой ворон» на Чукотке перенесен на осень

VI Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» на Чукотке перенесен на осень. Смотр должен был состояться с 11 по 24 апреля. Об этом сообщает правительство региона.

«Пока о конкретной дате речи не идет, все будет зависеть от ситуации в мире и с международными авиаперевозками. Со слов руководителя фестиваля Филиппа Абрютина, участники из стран Арктики вынуждены отказаться от участия из-за политического давления», — говорится в сообщении.

«Золотой ворон» — один из крупнейших кинофестивалей, проходящих на территории Крайнего Севера России.

Фото: Pixabay