Алисия Викандер станет женой Джуда Лоу в исторической драме Firebrand

Шведская актриса заменит американскую коллегу Мишель Уильямс, которая отказалась от участия в проекте, сообщает Deadline.





Алисия Викандер сыграет английскую королеву Екатерину Парр — последнюю супругу короля Генриха VIII, которая не была казнена или изгнана.





На роль Генриха ранее утвердили Джуда Лоу, известного по сериалу «Папа» и второй части «Фантастических тварей». Режиссером исторической драмы Firebrand по роману «Королевский гамбит» Элизабет Фримантл назначили Карима Айнуза («Невидимая жизнь Эвридики»).





Алисия Викандер — обладательница «Оскара» за роль второго плана в фильме «Девушка из Дании». Известна по ролям в лентах «Эйфория», «Из машины», «Tomb Raider: Лара Крофт», «Агенты А.Н.К.Л.», «Легенда о Зеленом рыцаре» и др.





Фото: кадр из фильма «Агенты А.Н.К.Л.»