Минкультуры РФ отменило обеспечительные платежи для кинематографистов

При подаче заявок на финансовую поддержку производства национальных фильмов больше не потребуется обеспечение, сообщает пресс-служба ведомства.





Платежи в размере от 50 тысяч до 1 миллиона рублей (в коротком метре неигрового и анимационного кино и полном метре игрового кино соответственно) требовались при подаче заявок на выделение субсидий. Средства замораживались на время конкурсного отбора до 4 месяцев.





«Мы понимаем, что многие организации кинематографии сегодня оказались в сложной финансовой ситуации. Стоимость кинопроизводства продолжает расти, при этом часть инвестиционных денег — от зарубежных коллег и российских частных инвесторов — выходит из проектов. Мы приняли решение освободить компании от обеспечительного платежа, позволить использовать эти деньги на текущие нужды организаций или не брать дополнительных кредитных обязательств», — пояснила глава департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры РФ Светлана Максимченко.





Если обеспечение уже внесено, то средства вернут по письму от организации. Сроки подачи заявок не изменяются, уточняет пресс-служба.





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