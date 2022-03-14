В Историческом парке Омска встретят «Крымскую весну»

Мероприятия, посвященные восьмой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России, состоятся в Историческом парке Омска с 16 по 18 марта. Об этом сообщает Омское областное телевидение.

Посетители смогут принять участие в квесте «Крым: история современности».





Каждый день в 12:00, 13:00 и 16:00 будут проходить экскурсии «Крымское время» на экспозициях «Рюриковичи», «Романовы», «Россия — моя история: 1914—2016 гг.».





Кроме того, 16 и 18 марта в конференц-зале Исторического парка будут проходить показы фильмов, посвященных Крыму.





Фото: сайт правительства Омской области