Образовательная программа «Золотой маски» для худруков театров начала работать в Москве

Фестиваль Российской национальной театральной премии «Золотая маска» проводит 14-16 марта в Новом пространстве Театра Наций в Москве образовательный интенсив для директоров и художественных руководителей театров малых и небольших городов. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля.

«Целью программы, которую фестиваль проводит с 2019 года, является создание дискуссионного поля для обсуждения практических и творческих вопросов в организации театрального дела, с которыми сталкиваются культурные институции в небольших городах по всей России», — сказано в сообщении.





В течение трех дней в Москве будут проходить семинары и лекции ведущих специалистов из разных областей, открытые дискуссии и презентации участников.





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