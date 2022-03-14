Netflix объявил дату выхода третьего сезона «Академии Амбрелла»

Короткий ролик с анонсом нового сезона супергеройского сериала опубликовали на официальном YouTube-канале стриминга.





Новые эпизоды «Академии Амбрелла» дебютируют на «Нетфликсе» 22 июня 2022 года. Третий сезон будет состоять из десяти серий.





Тhe Umbrella Academy основана на серии комиксов независимого американского издательства Dark Horse Comics. В центре истории — молодые люди со сверхъестественными способностями, которые родились в один день в разных частях света.





Семеро попали к состоятельному Реджинальду Харгривзу, который создал для них академию «Амбрелла» для развития способностей. Он верил, что когда-то дети спасут все живое на Земле, однако, от чего спасут, не знал. После его смерти повзрослевшие герои вновь объединились.





Первый сезон «Академии Амбрелла» вышел в 2019 году, второй — в 2020-м. Сериал стал одним из самых популярных проектов Netflix.





Фото: кадр из сериала «Академия Амбрелла»