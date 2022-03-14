Петербург примет эстафету фестиваля «Триумф джаза»

Этому празднику, посвященному 100-летию российского джаза, предоставлен Большой концертный зал «Октябрьский».





«Своеобразным рефреном программы станет „Прогулка“ — главная пьеса из фортепианного цикла Модеста Мусоргского „Картинки с выставки“. Тема „Прогулки“ будет воспроизведена в мажоре и миноре, в оркестровом и джазовом одеянии, в оригинальном звучании и в свободной импровизации», — уточнили в пресс-службе фестиваля.





На сцене выступят Бутман с Московским джазовым оркестром, Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы», певица Fantine, а также народная артистка России Лариса Долина.





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