В Бийском драмтеатре дебютирует мистическая притча «Отель двух миров»

Постановка создана по пьесе современного французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта, сообщается на сайте театра.





Премьерные показы спектакля «Отель двух миров» пройдут 18 и 25 марта в 18:00, а также 19, 20, 26, 27 марта в 17:00 в Балтийском драматическом театре.





Спектакль расскажет историю успешного, состоятельного мужчины по имени Жюльен, который пользуется популярностью у женщин. Внезапно он оказывается в необычном месте: «где-то между жизнью и смертью».





«Теперь на все, происходившее ранее, можно взглянуть иначе, переосмыслить, и даже научиться любить», — говорится в описании спектакля.





Режиссером мистической притчи выступил Сергей Бобровский.





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