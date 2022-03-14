Фильм «Власть пса» получил основную премию BAFTA

14.03.2022
Лента «Власть пса» получила главный приз премии Британской киноакадемии (BAFTA). Об этом стало известно на церемонии вручения премии 13 марта, пишет «Культуромания».
Лучшими актерами BAFTA признаны Уилл Смит («Король Ричард»), Трой Коцур («CODA: Ребенок глухих родителей»), Джоэнна Скэнлэн («После любви») и Ариана де Бос («Вестсайдская история»). Фильм Дени Вильнева «Дюна» получил пять статуэток BAFTA.
Лучшим фильмом на иностранном языке названа японская драма «Сядь за руль моей машины». «Круэлла» отмечена жюри BAFTA за лучшие костюмы.
Призом за лучший сценарий награждена лента «Лакричная пицца».
Фото: Pixabay