Объявлены победители анимационной премии Annie Awards

Организаторы международной премии в области анимационного кино Annie Awards опубликовали список победителей конкурса.

Обладателями самого большого количества наград стали мультсериал «Аркейн» и полнометражный мультфильм «Митчеллы против машин». Помимо того, что «Митчеллы против машин» были признаны лучшим мультфильмом, им также были вручены награды за сценарий, режиссуру, дизайн персонажей, визуальные эффекты и в других номинациях.

В сумме мультфильм получил 8 статуэток. «Аркейн» стал лучшим мультсериалом, а также получил 8 статуэток, среди которых за сценарий и режиссуру.

Третье место списка занял мультфильм «Энканто», который получил три награды.

Фото: кадр из мультсериала «Аркейн»