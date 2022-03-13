Netflix начал разработку сериала по «Джентльменам» Гая Ричи

13.03.2022
Гай Ричи полностью создаст сценарий проекта, а также снимет два первых эпизода. Подробности сюжета сериала пока остаются неизвестны.
В сериале идет рассказ о крупном наркоторговце, который решает выйти из незаконного бизнеса на покой. Главные роли в «Джентльменах» сыграли Мэттью Макконахи, Эдди Марсан, Хью Грант, Чарли Ханнэм и другие актеры.
Актерский состав сериала на данный момент не объявлен. Дата начала съемок сериала «Джентльмены» также пока не назначена.
Фото: кадр из фильма «Джентльмены»