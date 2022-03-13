Netflix начал разработку сериала по «Джентльменам» Гая Ричи

13.03.2022

Netflix начал разработку сериала по «Джентльменам» Гая Ричи

В Сети появилась информация о начале разработки стрим-сервисом Netflix сериала по мотивам фильма Гая Ричи «Джентльмены».

Гай Ричи полностью создаст сценарий проекта, а также снимет два первых эпизода. Подробности сюжета сериала пока остаются неизвестны.

В сериале идет рассказ о крупном наркоторговце, который решает выйти из незаконного бизнеса на покой. Главные роли в «Джентльменах» сыграли Мэттью Макконахи, Эдди Марсан, Хью Грант, Чарли Ханнэм и другие актеры.

Актерский состав сериала на данный момент не объявлен. Дата начала съемок сериала «Джентльмены» также пока не назначена.

Фото: кадр из фильма «Джентльмены»