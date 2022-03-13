Назван лучший фильм 2021 года по версии Американской гильдии режиссеров

Американская гильдия режиссеров объявила список фильмов-лауреатов за 2021 год, передает «Культуромания».

Лучшим фильмом года стала драма «Власть пса» Джейн Кэмпион. Приз за лучший режиссерский дебют получила работа Мэгги Джилленхол «Потерянная дочь».

Награду за лучшую режиссерскую работу над драматическим сериалом получил Марк Майлод, соавтор сериала «Наследники». Лучшим постановщиком телекомедии названа Люсия Аньелло за работу над сериалом «Хитрости».

Барри Дженкинс награжден призом за мини-сериал «Подземная железная дорога», передает «Культуромания». Выбор гильдии режиссеров США часто связывают с премией Американской киноакадемии «Оскар», так как лауреаты конкурсов часто совпадают.

Фото: кадр из фильма «Власть пса»