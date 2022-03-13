Выставка «Точка росы» начала работу в Мурманске

13.03.2022

Выставка «Точка росы» начала работу в Мурманске

В Культурно-выставочном центре Русского музея открылась выставка «Точка росы», сообщает ГТРК «Мурман».

Выставка работ молодых художников в Культурно-выставочном центре Русского музея представляет собрание произведений абсолютно разных жанров и стилей.

В ходе экспозиции объявлен конкурс в номинациях: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография и видеоарт.

«Что-то показать новое, молодежное. Новые направления, раскрыть себя. Мне интересны всякие формы, какое-то продвижение интернет-искусства, стрит-арт, граффити», – рассказал художник, участник выставки «Точка росы» Степан Духно.

Фото: кадр из репортажа