Ассоциация британских оркестров продолжит исполнять музыку русских композиторов

13.03.2022
Оркестры Великобритании продолжат исполнять музыку русских композиторов. Это заявление было вызвано массовой отменой концертов и выступлений российских артистов на фоне спецоперации российских вооруженных сил в Донбассе.
На Западе, помимо массовой отмены концертов, театры отказываются ставить пьесы русских драматургов, а музыканты — играть произведения русских композиторов. В заявлении ассоциации говорится, что русские произведения стали частью исторического музыкального канона, поэтому «тотальный бойкот» они поддержать не могут, передает «Культуромания».
В состав Ассоциации британских оркестров входит большинство академических коллективов страны, в том числе оркестры Английской национальной оперы и Королевского оперного театра. Спецоперация в Донбассе, главными целями которой руководство России обозначило демилитаризацию и денацификацию Украины, началась 24 февраля.
Фото: Pixabay