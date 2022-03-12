По программам высшего образования в области искусств распределят более 10,5 тысяч бюджетных мест

Более 10,5 тысяч бюджетных мест по программам высшего образования в области искусств будет распределено в 2023/24 учебном году, сообщает пресс-служба Минкультуры России.

11 марта 2022 года Минкультуры России провело первое заседание конкурсной комиссии по распределению контрольных цифр приема (бюджетных мест) на 2023/24 учебный год по программам высшего образования в области искусств. На 2023/24 учебный год в конкурсе по распределению контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований будет распределено 10 614 мест.

На участие в нем поступило 176 заявок не только от вузов Минкультуры России, но и от вузов Правительства России, Минспорта России, Минобнауки России, Минпросвещения России, а также заявки от негосударственных образовательных организаций. Ольга Ярилова, заместитель Министра культуры Российской Федерации, председатель конкурсной комиссии обратила внимание на высокое качество подготовки заявок на конкурс и отметила, что теперь перед комиссией стоит непростая задача – выбрать тех, кто наиболее соответствует критериям.

В сообщении напоминают, что Министерство культуры Российской Федерации наделено полномочиями установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования в области искусств, контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, начиная с 2023/24 учебного года. Таким образом, Минкультуры России устанавливает, сколько бесплатных мест в области искусств получит образовательное учреждение.

Фото: пресс-служба Минкультуры России