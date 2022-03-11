Рукопись Марины Цветаевой 1917 года ушла с молотка

Бумаги со стихотворениями приобрели за 1,4 миллиона рублей на торгах аукционного дома «ЛитФонд», сообщает РИА Новости.





Рукопись с пятью стихотворениями из цикла «Любви старинные туманы» Марины Цветаевой, датируемая 1917 годом, первоначально оценивалась в 1 миллион рублей.





Всего в аукционе участвовали более 300 позиций. Записки о жизни и деятельности Петра I из коллекции Александра II продали за 600 тысяч рублей, редкие тома Льва Толстого 1911 года ушли за 380 тысяч, письмо Николая I (1841 год) — за 300 тысяч, а рисунок Иосифа Бродского приобрели за 180 тысяч рублей.





Не все топовые лоты были реализованы. Невостребованными оказались издание с рисунком и автографом Пабло Пикассо, рисунки Юрия Никулина и другие позиции.





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