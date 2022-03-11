В Рязани пройдет Всероссийский конгресс фольклористов

11.03.2022
Пятый Всероссийский конгресс фольклористов состоится в Рязани 16-20 марта и даст старт Году культурного наследия народов России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры РФ.
«16-20 марта в Рязани состоится Всероссийский конгресс фольклористов. Крупнейший научный форум объединит 250 участников из 50 регионов и 14 зарубежных стран — ученых, преподавателей и аспирантов, теоретиков и практиков, работающих в сфере изучения, сохранения и популяризации нематериального культурного наследия», — говорится в сообщении.
Участники обсудят актуальные вопросы современной фольклористики и поделятся научными открытиями в области народоведческих дисциплин в рамках секций, круглых столов и дискуссионных площадок.
Учредителями и организаторами конгресса выступили Министерство культуры России и Министерство культуры Рязанской области, Государственный Российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова, а также Рязанский центр народного творчества.
Фото: Pixabay