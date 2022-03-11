Якутские фильмы будут включены в список для просмотра по Пушкинской карте

11.03.2022
Якутские фильмы будут внесены в лист для просмотра в кинотеатрах по федеральной программе «Пушкинская карта». Сейчас в список вошло свыше 15 картин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства культуры и духовного развития.
«Якутские фильмы будут включены в перечень для просмотра по Пушкинской карте. Соответствующие предложения Якутии были рассмотрены на совещании с Департаментом кинематографии и цифрового развития Министерства культуры РФ с участием Российского фонда кино, Якутской республиканской сети и кинотеатра „Лена“ (в городе Якутске. — прим. ТАСС) в режиме ВКС», — говорится в сообщении.
Всероссийская программа «Пушкинская карта» запущена 1 сентября 2021 года.
Фото: сайт Пушкинской карты