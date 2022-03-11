В Петербурге покажут девять постановок с тифлокомментированием

11.03.2022
Первый фестиваль спектаклей с тифлокомментированием пройдет с 11 по 31 марта, сообщается на сайте Института специальной педагогики и психологии им. Рауля Валленберга.
Фестиваль откроется 11 марта в 19:00 спектаклем «Три апельсина. Карнавал» в Театре эстрады имени Аркадия Райкина.
По словам организаторов, фестиваль станет итогом проекта «Школа театрального тифлокомментатора», который реализует Институт спецпедагогики и психологии им. Рауля Валленберга при поддержке ПФКИ.
В фестивальной программе — девять спектаклей разных жанров, от драмы до мюзикла. Постановки представят Театр эстрады имени Аркадия Райкина, Молодежный театр на Фонтанке, Театр имени Ленсовета и театр «На Литейном».
Театры получили по десять комплектов оборудования для слабовидящих посетителей. Администраторов, билетеров, гардеробщиков и других сотрудников обучили тифлокомментированию. Для незрячей публики также создали афиши и программки с использованием шрифта Брайля.
Фото: pixabay