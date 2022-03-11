Ушел из жизни сценарист «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков

В Москве на 84-м году жизни умер писатель и драматург, автор сценария фильма «Белое солнце пустыни» Рустам Ибрагимбеков. Об этом сообщает газета «Известия».

Как рассказал кинорежиссер Таир Таирович, деятель культуры несколько лет страдал от тяжелой болезни. Известность пришла к Ибрагимбекову после того, как он в соавторстве с Валентином Ежовым написал сценарий к фильму «Белое солнце пустыни».





Ибрагимбеков родился 5 февраля 1939 года в Баку. Он — заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1976) и Российской Федерации (1995), народный писатель Азербайджана (1998), лауреат Государственных премий Российской Федерации (1993, 1996, 1998, 2000), СССР (1981) и Азербайджанской ССР (1980), профессор.









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