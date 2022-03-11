Режиссер фильма «Ты у меня одна» поставит «Леди на день» в Чувашии

11.03.2022
Новым спектаклем, приуроченным к 100-летию Русского драмтеатра в Чебоксарах, займется заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Астрахан, сообщили в пресс-службе учреждения.
10 марта российский театральный и кинорежиссер Дмитрий Астрахан прибыл в столицу Чувашии, чтобы начать работу над спектаклем «Леди на день» по пьесе драматурга Олега Данилова.
Актеры Русского драмтеатра заранее записали пробы и отправили их постановщику. По прибытии он познакомится с коллективом и распределит роли, рассказали в пресс-службе.
Директор учреждения Дмитрий Капустин отметил, что труппа рада совместной работе с Дмитрием Астраханом в год 100-летия Русского драматического театра.
«Пьеса большая, насыщенная, смешная, очень человечная и эмоциональная, спектакль большой, будут заняты почти все актеры», — добавил он.
Фото: Рixabay