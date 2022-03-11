В Российской государственной детской библиотеке пройдет выставка «Чуковский»

19 марта 2022 года в Российской государственной детской библиотеке откроется выставка, приуроченная к 140-летию со дня рождения поэта, литературного критика, переводчика, журналиста, детского писателя Корнея Чуковского. В церемонии открытия экспозиции примет участие правнук классика отечественной детской литературы, журналист Дмитрий Чуковский.

На выставке, в частности, будут представлены редкие фотографии из архива семьи писателя, его книги, изданные в разные годы, и черновики самых известных произведений. Кроме этого, персонажи его сказок предстанут в иллюстрациях Игоря Олейникова, Вадима Курчевского, Николая Ремизова, Виктора Чижикова. Посетители также увидят рабочий кабинет Корнея Чуковского, интерьер которого будет воссоздан в экспозиции.

В интерактивных зонах по мотивам сказок «Краденое солнце», «Айболит», «Мойдодыр» и «Муха-Цокотуха» можно найти потерянное солнце, пройти лабиринт вместе с доктором и исполнить роль в теневом театре. С помощью необычного ростомера удастся сравнить свой рост с Бармалеем, Крокодилом и другими сказочными героями.

Экспозиция работает до 31 мая 2022 года.

Фото: пресс-служба РГДБ













