Гастроли Московского Губернского театра состоятся в Петербурге с 26 марта по 1 апреля

Московский Губернский театр (МГТ) покажет зрителям в Санкт-Петербурге приключенческий спектакль «Остров сокровищ» и постановку «Высоцкий. Рождение легенды». Об этом информирует ТАСС.

Гастрольные показы состоятся с 26 марта по 1 апреля. Публика сможет увидеть «Остров сокровищ» на сцене ДК «Выборгский» 26 и 27 марта. Завершит гастроли показ знаменитого спектакля Губернского театра о Высоцком в БКЗ «Октябрьский» 1 апреля.





В спектакле примут участие Сергей Безруков, Дмитрий Карташов, Александр Тютин и другие.





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