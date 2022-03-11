На «Ленфильме» стартовали съемки ленты «Блокадный футбол»

11.03.2022
Съемки ленты о футбольном матче, прошедшем 31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде, стартовали на «Ленфильме». Об этом сообщили в пресс-службе петербургской киностудии.
«На киностудии „Ленфильм“ начались съемки фильма „Блокадный футбол“ режиссера Вагенака Балаяна, ученика Игоря Масленникова. В первый съемочный день группа проекта традиционно разбила тарелку», — уточнили в пресс-службе.
Ранее режиссер Вагенак Балаян говорил, что работу над картиной планируется завершить к 31 мая.
«Блокадный футбол» будет документально-художественным фильмом, он создается при поддержке Министерства культуры РФ и Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Фото: Pixabay