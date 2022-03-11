Ушел из жизни экс-участник «Отпетых мошенников» Вячеслав Зинуров

Экс-участник музыкальной группы «Отпетые мошенники» Вячеслав Зинуров, известный под псевдонимом Том Хаос, ушел из жизни в четверг, 10 марта, в возрасте 50 лет в Санкт-Петербурге. Об этом информировал ТАСС его концертный директор Линар Сафиуллин.

Причина смерти артиста пока не называется. Сафиуллин отметил, что об этом стало известно после того, как Зинуров не приехал на запланированные съемки.





Зинуров выступал с группой «Отпетые мошенники» со дня ее основания в 1996 году до 2021 года.





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